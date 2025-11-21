Рейс №11 се пълни за дербито! Спартак очаква мощен заряд от фенгрупата "Пиян Кичук"

© Спартак (Пловдив) продължава мобилизацията преди голямото градско дерби с Марица. Клубът обяви организирано тръгване в събота точно в 12:30 часа от клубната база, откъдето привържениците ще потеглят заедно с автобусна линия №11.



Още от вчера стана ясно, че превозното средство се запълва бързо и интересът расте.



Сериозна подкрепа се очаква и от добре познатата фенгрупа "Пиян Кичук“, която традиционно дава един от най-мощните и шумни импулси от трибуните. Представителите на групата вече потвърдиха присъствието си и обещават да вдигнат градуса на атмосферата още преди самия мач.



Дербито между Спартак и Марица е насрочено за събота от 14:30 часа и ще се играе на изкуствения терен до Английската гимназия. От "синьо-белия" клуб изразиха надежда, че обединеното пътуване и голямото фенско присъствие ще дадат допълнителен заряд на отбора.



Според организаторите, ако темпото на записване се запази, подкрепата може да се окаже една от най-впечатляващите за сезона – с активното участие на "Пиян Кичук“ като основен двигател на атмосферата.