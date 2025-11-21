ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Рейс №11 се пълни за дербито! Спартак очаква мощен заряд от фенгрупата "Пиян Кичук"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:01Коментари (0)299
©
Спартак (Пловдив) продължава мобилизацията преди голямото градско дерби с Марица. Клубът обяви организирано тръгване в събота точно в 12:30 часа от клубната база, откъдето привържениците ще потеглят заедно с автобусна линия №11.

Още от вчера стана ясно, че превозното средство се запълва бързо и интересът расте.

Сериозна подкрепа се очаква и от добре познатата фенгрупа "Пиян Кичук“, която традиционно дава един от най-мощните и шумни импулси от трибуните. Представителите на групата вече потвърдиха присъствието си и обещават да вдигнат градуса на атмосферата още преди самия мач.

Дербито между Спартак и Марица е насрочено за събота от 14:30 часа и ще се играе на изкуствения терен до Английската гимназия. От "синьо-белия" клуб изразиха надежда, че обединеното пътуване и голямото фенско присъствие ще дадат допълнителен заряд на отбора.

Според организаторите, ако темпото на записване се запази, подкрепата може да се окаже една от най-впечатляващите за сезона – с активното участие на "Пиян Кичук“ като основен двигател на атмосферата.
Още по темата: общо новини по темата: 74
20.11.2025
19.11.2025
18.11.2025
16.11.2025
15.11.2025
12.11.2025
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Спартак даде указания на феновете преди дербито: Мощно и обединено!
 БФС - Пловдив наказа Георги Какалов за 1 мач като треньор в Спартак
 Спартак към феновете: Събираме се на клубната база и оттам всички заедно с 11-ката за дербито с Марица
 ПФК Спартак: Продължаваме напред с вдигнати глави и подкрепата на нашите верни фенове!
 Честито! Спартак (Пловдив) става днес на 78 години!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: