|ПФК Спартак: Динко Миленчев ще инвестира няколкостотин хиляди евро в нашата база
Собственикът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев започва мащабна инвестиция в клубната база в район "Южен" (бившия Работнически стадион). Това обявиха официално от клуба.
Ще бъде изградено изцяло ново футболно игрище с изкуствена настилка, модерна дренажна система, напояване и осветление.
Ето какво информираха от ПФК Спартак чрез своята официална страница във Фейсбук:
Днес президентът на ФК Спартак Пловдив г-н Динко Миленчев обяви изключително важна и дългоочаквана новина за бъдещето на клуба!
На заседание на Пловдивския общински съвет е взето решение спортната база на бившия Работнически стадион да бъде включена в Годишната програма за управление на общинската собственост и да може да бъде отдадена под наем на ФК Спартак Пловдив за срок от 30 години.
Какво означава това за Спартак?
Дългосрочна стабилност и предвидимост за представителния отбор и цялата школа.
Възможност за кандидатстване по програми на БФС и международни футболни организации.
Реални условия за сериозни инвестиции в спортната база
Първата голяма инвестиция вече е обявена!
Ще започне изграждането на изцяло ново футболно игрище с изкуствена настилка, модерна дренажна система, напояване и осветление.
Размери: приблизително 120 х 70 м, с възможност за обособяване на 3 по-малки игрища
Инвестиция: няколкостотин хиляди евро
Това ще осигури отлични условия за тренировки, мачове и развитие на всички възрастови групи в клуба.
Благодарим на общинските съветници от всички групи, на администрацията на Община Пловдив и на г-н Димитров за подкрепата и разбирането, че това е инвестиция в децата, спорта и бъдещето на футбола в Пловдив.
Благодарим и на вас – нашите верни фенове – за подкрепата!
Очаква ни вълнуващ полусезон, много емоции и още победи.
Само Спартак Пловдив!
