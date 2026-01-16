ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Спартак: Динко Миленчев ще инвестира няколкостотин хиляди евро в нашата база
Автор: Стойчо Генов 12:45
Собственикът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев започва мащабна инвестиция в клубната база в район "Южен" (бившия Работнически стадион). Това обявиха официално от клуба.

Ще бъде изградено изцяло ново футболно игрище с изкуствена настилка, модерна дренажна система, напояване и осветление.

Ето какво информираха от ПФК Спартак чрез своята официална страница във Фейсбук:

Днес президентът на ФК Спартак Пловдив г-н Динко Миленчев обяви изключително важна и дългоочаквана новина за бъдещето на клуба!

На заседание на Пловдивския общински съвет е взето решение спортната база на бившия Работнически стадион да бъде включена в Годишната програма за управление на общинската собственост и да може да бъде отдадена под наем на ФК Спартак Пловдив за срок от 30 години.

Какво означава това за Спартак?

Дългосрочна стабилност и предвидимост за представителния отбор и цялата школа.

Възможност за кандидатстване по програми на БФС и международни футболни организации.

Реални условия за сериозни инвестиции в спортната база

Първата голяма инвестиция вече е обявена!

Ще започне изграждането на изцяло ново футболно игрище с изкуствена настилка, модерна дренажна система, напояване и осветление.

Размери: приблизително 120 х 70 м, с възможност за обособяване на 3 по-малки игрища

Инвестиция: няколкостотин хиляди евро

Това ще осигури отлични условия за тренировки, мачове и развитие на всички възрастови групи в клуба.

Благодарим на общинските съветници от всички групи, на администрацията на Община Пловдив и на г-н Димитров за подкрепата и разбирането, че това е инвестиция в децата, спорта и бъдещето на футбола в Пловдив.

Благодарим и на вас – нашите верни фенове – за подкрепата!

Очаква ни вълнуващ полусезон, много емоции и още победи.

Само Спартак Пловдив!
