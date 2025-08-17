Митко Джоров за създадения втори клуб с името Спартак: Явно думите са едно, а делата - съвсем друго нещо

© През последните дни в социалните мрежи се появи "отровен двойник“ на Спартак – профил и нова търговска марка, свързвани с бивши треньори от ДЮШ, които напуснаха клуба това лято. Според търговския регистър собственикът е Крум Георгиев.



Новината предизвика силни реакции сред феновете на Спартак, а техният официален сайт потърси за коментар главния треньор и методист в ДЮШ на Спартак Митко Джоров, който в миналото неведнъж е защитавал Крум.



– Г-н Джоров, когато ФК Реал и ПФК Спартак Пловдив 1947 се разделиха през лятото, очаквахте ли че ще се появи "двойника“ Спартак 1934 и че ще бъдат "ухажвани“ родители на деца от школата, с цел да напускат автентичния ПФК Спартак 1947 по посока на двойника и футболна академия Пловдив, където се подвизават в момента и бившите треньори на Спартак?



– Знам че президентите на Реал и ПФК Спартак 1947 се разделиха цивилизовано и се разбраха всеки да продължи по своя път без да си пречат, но думите са едно, а делата са друго нещо.



– В миналото неведнъж сте защитавали Крум Георгиев. Как приемате факта, че сега името му присъства в управителния съвет на този "отровен двойник“ на ПФК Спартак 1947?



– Честно казано – с голямо огорчение или по-скоро разочарование. Публикациите ми в защита на Крум Георгиев не са били свързани с нашите професионални отношения, а са били в защита на наши лични отношения, които са ни свързвали в минали години. Може да ги прочетете, защото аз никога не се отказвам от миналото си и не го манипулирам в мой интерес.



Аз няма как да тръгна да злословя по адрес на Крум Георгиев или да се отричам от старите си публикации, но изрично се разграничавам от новосъздадения клуб с името на Спартак и идеята да се клати доверието в автентичния клуб ПФК Спартак 1947 Пловдив. Лично аз в момента нямам обяснение, защо е необходимо това противопоставяне, но всеки сам трябва да отговаря за действията си и да си плаща цената за това което прави!



Пловдив е голям град, но във футболните среди всички се познаваме. Не винаги работим за една и съща кауза, но трябва да се уважаваме и да помним, че пътищата ни винаги се пресичат.



Ще отида малко по-далеч. Най-тъжното е, че това което се случва не е изолирано явление, а се превръща в модел на поведение, при напускането на треньори от клубове, за които са работили години наред и са изградили тесни връзки с родителите на "своите състезатели“. Причината е, че децата и родителите нямат клубна принадлежност, а се асоциират с личния си треньор и когато той по една или друга причина се раздели с клуба, състезателите са раздвоени дали да го последват или да продължат да тренират в клуба.



Моето лично становище по въпроса е следното: ПФК Спартак Пловдив 1947 е един от четирите футболни клуба от футболната история на Пловдив и е институция във футбола в България!



Родителите, които записват децата си да тренират футбол трябва да вярват в институциите. Когато един или група треньори напускат дадена институция, това е личен избор. Когато родителите последват треньорите, защото децата са свикнали с тях, това означава, че те не са ги записали да тренират, заради спорта, който възпитава ценности и дисциплина, а са ги записали да бъдат обгрижвани.



Ще направя препратка към системата на обучение в училищата в България. Всяко едно училище, което издава дипломи за завършено образование провежда матури, за да покаже изходното ниво на учениците. Родителите изискват от учителите да преподават и да обучават техните деца по програмата на МОН. Когато един учител напусне училището, той няма как да иска децата да го последват.



Детско-юношеския футбол отвори една ниша за печелене на средства, защото всичко зависи от бройката на децата, които тренират в отбора. Никой не тестира текущото ниво на децата, не планира тяхното развитие и не носи отговорност за липсата на прогрес.



С други думи стига треньорът да спечели благоволението на родителите, неговата работа е свършена. А прогресът изисква дисциплина и усилие в тренировките и анализ на данните свързани с постигнатите резултати. Моите лични усилия и усилията на треньорите в ДЮШ на Спартак 1947 Пловдив са насочени именно върху прогреса на отделните състезатели и на базата на това да се изграждат отбори от наличните състезатели.



Когато някой родител каже, че детето му иска да напусне, за да си опита късмета другаде и това е неговото решение, което трябва да бъде подкрепено, тогава аз разбирам, че няма смисъл да правя каквото и да било за да го задържа. Когато някое дете напуска клуба, тогава се открива свободна позиция за друго, което е било несправедливо пренебрегвано, заради него.



Детето, което напуска не си дава сметка за усилията, които са положени за неговото развитие. Следователно всяко зло е за добро. Естествено ако причината е в нас и родителите дадат своите аргументи за лошо свършена работа, тогава бързаме да се коригираме и да подобрим качеството на учебно-тренировъчния процес, но в случая всички са много доволни, но искат да опитат нещо ново.



– Какво бихте казали на родителите и децата в школата, които виждат копието на емблемата на Спартак и може да се объркат?



– Никой грамотен човек не може да се обърка. Все едно аз да избирам училище за сина си и да не проверя къде го записвам, какъв ще бъде учебния план и какво покритие ще има дипломата му за завършено образование! Аз редовно участвам в подкасти, свързани с развиването на ДЮФ (Детско-юношески футбол). Правя го точно заради факта, че думите ми изречени пред камера ме задължават да ги защитя с дела! Затова е YouTube Mitko Djorov, затова е и страницата за обучение в ДЮШ на Спартак Пловдив.



Следователно на родителите, чиито деца тренират в автентичния ПФК Спартак Пловдив 1947 могат да бъдат спокойни, защото ДЮШ на Спартак Пловдив 1947 е тук, работи и се развива. Нашата енергия е насочена към обучението на децата, които ни вярват, спазват реда и дисциплината и ние ще се борим за техния напредък. Благодарим им за избора и лоялността.



Интервюто е на spartakpd.info