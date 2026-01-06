Девет млади футболисти от школата на Спартак вече са част от първия отбор

© Деветима от младите таланти на Спартак Пловдив бяха "качени" в първия отбор на "гладиаторите", похвалиха се от клуба. Това са Георги Ценов, Радостин Дишев, Ясен Благоев, Виторио Узунов, Евелин Радев, Стелиян Димитров, Мартин Шишков, Божидар Узунов и Димитър Димитров.



Ето какво още съобщиха от ПФК Спартак по темата:



Това е поредна важна стъпка в изпълнението на философията и дългосрочната политика на Спартак Пловдив – да развива, налага и изгражда свои собствени футболисти, израснали в школата на клуба. За нас младите играчи не са просто бъдеще – те са настояще.



Вярваме, че с труд, дисциплина и доверие тези момчета ще се превърнат в основни фигури в мъжкия отбор и ще защитават с чест и гордост синьо-белите цветове.



ПФК "Спартак Пловдив“ 1947 ще продължи да инвестира в детско-юношеската си школа и да дава път на най-талантливите млади футболисти към професионалния футбол.



Добре дошли в първия отбор!



Бъдещето е наше!