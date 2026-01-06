ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Девет млади футболисти от школата на Спартак вече са част от първия отбор
Автор: Стойчо Генов 15:23Коментари (0)233
©
Деветима от младите таланти на Спартак Пловдив бяха "качени" в първия отбор на "гладиаторите", похвалиха се от клуба. Това са Георги Ценов, Радостин Дишев, Ясен Благоев, Виторио Узунов, Евелин Радев, Стелиян Димитров, Мартин Шишков, Божидар Узунов и Димитър Димитров.

Ето какво още съобщиха от ПФК Спартак по темата:

Това е поредна важна стъпка в изпълнението на философията и дългосрочната политика на Спартак Пловдив – да развива, налага и изгражда свои собствени футболисти, израснали в школата на клуба. За нас младите играчи не са просто бъдеще – те са настояще.

Вярваме, че с труд, дисциплина и доверие тези момчета ще се превърнат в основни фигури в мъжкия отбор и ще защитават с чест и гордост синьо-белите цветове.

ПФК "Спартак Пловдив“ 1947 ще продължи да инвестира в детско-юношеската си школа и да дава път на най-талантливите млади футболисти към професионалния футбол.

Добре дошли в първия отбор! 

Бъдещето е наше!
Още по темата: общо новини по темата: 89
06.01.2026
05.01.2026
05.01.2026
03.01.2026
29.12.2025
18.12.2025
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Спартак представи зимни попълнения номер 5 и 6
 Спартаклии стартираха подготовка на ужасен терен, но в отлично настроение
 Спартак представи още две нови попълнения, идват от Своге и Куклен
 Спартак Пловдив стартира ударно зимната си селекция
 Играл в четирите пловдивски клуба напусна Спартак и бе представен от "секирите"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: