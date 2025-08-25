Шеф на Спартак вкара от фаул, но вторият отбор загуби от Белащица

© Вторият отбор на Спартак Пловдив допусна загуба с 1:2 от отбора на Белащица във втория кръг на първенството в "А" ОФГ. Макар и съставен предимно от юноши, родени през 2008 година, синьо-белите показаха характер и се бориха достойно до последния съдийски сигнал.



"Положихме нужните усилия, но стигнахме само до еди гол. Единственото попадение за Спартак дойде директно от пряк свободен удар на Денис Хасан", отбеляза сайтът на привържениците на Спартак.



Домакините от Белащица, с опитни футболисти, преминали през професионалния футбол като Добри Орловски, Георги Иванов и Георги Величков, успяха да материализират своите положения. Те реализираха в две ситуации, създадени след статични положения, което се оказа решаващо за крайния изход на мача.



Въпреки загубата, младите "гладиатори" натрупаха ценен опит срещу по-възрастен и опитен съперник. В следващия кръг, на 31 август (неделя), Спартак II посреща отбора на Вихър (Войсил).