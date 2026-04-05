Отборът на Спартак (Пловдив) прекъсна лошата си серия от два поредни мача без победа. "Гладиаторите" се наложиха над Секирово (Раковски) с 1:0 като гости в двубой от 28-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, който се игра на стадион "Георги С. Раковски" в град Раковски.

Единственото попадение бе дело на Халибрям Кармаджъ - Система, който се разписа в самия край на първото полувреме.

Така пловдивчани се изкачиха на седмо място във временното класиране и вече имат актив от 39 точки. В следващия кръг възпитаниците на Димитър Иванов и Тенчо Тенев приемат отбора на Созопол, като двубоят е в четвъртък (9 април) от 17,00 часа.

"Момчетата показаха характер, дисциплина и борбеност през всичките 90 минути, за да си тръгнат с трите точки. Поздравления за отбора за силното представяне! Само Спартак", написаха след успеха в Раковски от ПФК Спартак в официалната си клубна страница във Фейсбук.