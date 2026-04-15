Капитанът на Спартак (Пловдив) Владимир Айтов ще пропусне следващите два мача на своя отбор, провери Plovdiv24.bg. Централният защитник, който преди 3 дни отпразнува 30-годишния си юбилей, бе наказан днес от Дисциплинарната комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив. Санкцията на Айтов е заради натрупани 9 жълти картона от началото на сезона.

В петък (17 април) "гладиаторите" гостуват на Родопа в Смолян от 17,00 часа в двубой от 30-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.

В следващия 31-и кръг пловдивчани приемат ОФК Левски (Карлово).

Ето всички наказания, които наложи днес Дисциплинарната комисия при ЗС на БФС - Пловдив:

Трета лига - Югоизточна група

Иван Иванов (Ямбол) 5-ти жълт картон 1 среща

Запрян Запрянов (Секирово) 5-ти жълт картон 1 среща

Владимир Айтов (Спартак) 9-ти жълт картон 2 срещи

Александър Чаушев (Родопа) 9-ти жълт картон 2 срещи

Алиберг Коджаали (Куклен) червен картон 1 среща

Атанас Ташалов (Гигант) червен картон 1 среща

Никола Николов (Милево) червен картон 1 среща

Цветелин Петров (Милево) червен картон 1 среща