ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спартак тренира на стадион "Тодор Диев", теренът е в отчайващо състояние
Автор: Стойчо Генов 10:34Коментари (0)412
©
виж галерията
Представителният отбор на Спартак Пловдив проведе вчера своята редовна тренировка на терена на стадион "Тодор Диев“. Заниманието премина в отлично темпо и с висока мотивация от страна на всички футболисти.

Състоянието на терена обаче бе също толкова тежко, както това на клубната база, на което се проведе първата тренировка за 2026 година.

На стадион "Тодор Диев" треньорският щаб на "гладиаторите" наблегна на тактическите упражнения и игровите ситуации, като специално внимание беше отделено на организацията в защита и бързия преход в атака.

"Атмосферата по време на тренировката беше позитивна и работна, което показва добрата концентрация и настройка на тима. Отборът продължава подготовката си за предстоящите срещи, като целта е да се поддържа високо ниво на физическа и игрова готовност", уточниха от ПФК Спартак.
Още по темата: общо новини по темата: 90
06.01.2026
06.01.2026
05.01.2026
05.01.2026
03.01.2026
29.12.2025
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Девет млади футболисти от школата на Спартак вече са част от първия отбор
 Спартак представи зимни попълнения номер 5 и 6
 Спартаклии стартираха подготовка на ужасен терен, но в отлично настроение
 Спартак представи още две нови попълнения, идват от Своге и Куклен
 Спартак Пловдив стартира ударно зимната си селекция
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: