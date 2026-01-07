© виж галерията Представителният отбор на Спартак Пловдив проведе вчера своята редовна тренировка на терена на стадион "Тодор Диев“. Заниманието премина в отлично темпо и с висока мотивация от страна на всички футболисти.



Състоянието на терена обаче бе също толкова тежко, както това на клубната база, на което се проведе първата тренировка за 2026 година.



На стадион "Тодор Диев" треньорският щаб на "гладиаторите" наблегна на тактическите упражнения и игровите ситуации, като специално внимание беше отделено на организацията в защита и бързия преход в атака.



"Атмосферата по време на тренировката беше позитивна и работна, което показва добрата концентрация и настройка на тима. Отборът продължава подготовката си за предстоящите срещи, като целта е да се поддържа високо ниво на физическа и игрова готовност", уточниха от ПФК Спартак.