Спартак (Пловдив) обяви раздяла с трима от своите футболисти
Автор: Стойчо Генов 18:32Коментари (0)941
Ръководството на Спартак (Пловдив) обяви, че отборът се разделя с трима от досегашните си футболисти. Става въпрос за Свилен Щерев, Тодор Танчев и Никола Гавов.

Ето какво гласи официалната информация от "синьо-белия" клуб:

БЛАГОДАРИМ ВИ, МОМЧЕТА!

ПФК "Спартак Пловдив“ 1947 изказва своята искрена благодарност към футболистите Свилен Щерев, Тодор Танчев и Никола Гавов, които вече не са част от нашия клуб.

С професионализъм, отдаденост и характер вие защитавате спартаковата фланелка и дадохте своя принос за развитието и духа на отбора. Вашата работа и усилия няма да бъдат забравени.

Пожелаваме ви най-вече здраве, много успехи и нови победи в личен и професионален план. Вратите на "Спартак“ винаги ще бъдат отворени за хора, които са носили синьо-бялата чест с достойнство.

На добър час и успех!
