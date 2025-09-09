ИЗПРАТИ НОВИНА
Денис Хасан: Три пъти съм декларирал желание да си ходя, но това го решава човекът над мен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:30Коментари (0)1532
©
Изпълнителният директор на Спартак (Пловдив) Денис Хасан влезе в спор с част от привържениците на отбора, коментирайки ситуацията при "синьо-белите". Това стана в коментари в официалната клубна страница във Фейсбук, след като "гладиаторите" завършиха 1:1 в градското дерби срещу втория отбор на Локомотив.

Хасан бе провокиран от коментари, че ръководството на клуба е без амбиции и не е способно да извади отбора от моментната криза, както и това, че няма никакво положително развитие в мечтаното завръщане в професионалния футбол.

Любопитното е, че в коментара си изпълнителният директор заявява, че 3 пъти е подавал оставка, но това го решава "човекът над него".

Публикуваме с известна редакция и съкращение част от коментарите на Денис Хасан в официалната страница на Спартак във Фейсбук:

Аз мисля, че да се правят генерални изводи е много рано (пример, водихме 11 точки). Виждам, че има едни хора, които не са се събличали по къси гащета, но лайкват. Затова питам - понеже при победи се крият, при загуба се показват.

Има една равносметка ... Преди 5 години отборът беше изпаднал, преди 4 - първи в А областна, после 7-ми, 3-ти и миналата година втори. Факт е, че не сме в добра позиция, но съм убеден, че нещата ще се променят.

Жалко, че след толкова години, победи, налага се да правим трагедии.

Надявам се този тандем (б.р. Тенчо Тенев и Димитър Иванов) да се справи със задачите. Аз лично съм декларирал 3 пъти да си ходя ... аз винаги съм готов, решава го човекът над мен.

Относно футболистите - всеки има право да решава къде иска да играе, но ... Докато съм аз тук, няма да спирам никой, който не иска в Спартак, а предпочита някое селско отборче ... с 2-3 тренировки.
