Спортните новини: Днес (2) | Вчера (8)
Късна драма на "Лаута" с два гола в последната минута
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:26
©
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) завърши наравно срещу Спартак (Пловдив) в дербито на кръга от Югоизточната Трета лига. "Черно-белите“ направиха 1:1 срещу "гладиаторите“ на помощния терен на "Лаута“.

Двата тима заложиха на здравата битка, като до 89-ата минута резултатът остана непроменен – 0:0. Развръзката дойде в заключителните минути. Виан Станков центрира в наказателното поле на гостите, а там Владимир Айтов си отбеляза автогол – 1:0 в полза на Локомотив. Играчите на Спартак не се предадоха и в добавеното време стигнаха до изравнителен гол. Димо Бакалов бе точен за крайното 1:1.

Следващата среща на Локомотив II e гостуване в Нова Загора. Двубоят срещу Загорец е насрочен за събота (13.09) от 17:00 часа.
