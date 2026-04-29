Зоналният съвет на БФС - Пловдив изтегли с един ден напред регионалното дерби от Трета лига - Югоизточна група между втория отбор на Локомотив (Пловдив) и Секирово (Раковски). Двубоят от 33-ия кръг първоначално трябваше да се проведе в неделя, но ще се играе в събота (2 май) от 18:00 часа на помощния терен на "Лаута".

Преди това двата клуба ще изиграят мачовете си от днешния 32-и кръг на първенството. Черно-белите гостуват на Хасково, а Секирово приема Нефтохимик на своя стадион "Петър Парчевич".

Двата тима се борят да не изпаднат, тъй като Локомотив II е на 16-о място с 29 точки, а "секирите" са 15-и с една повече. На последните две места са Асеновец (Асеновград) и ФК Раковски, съответно с 20 и 18 точки.