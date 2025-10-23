ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Тежка загуба за дубъла на Локомотив в Стралджа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:55Коментари (0)338
©
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) допусна поражение от Ямбол в отложена среща от Югоизточната Трета лига. “Черно-белите" загубиха на стадиона в Стралджа с 1:4.

Домакините откриха в 34-ата минута, когато Иван Тошев бе точен от дузпа за 1:0. Отново той реализира за “сините" в 50-ата минута. Изстрел от пряк свободен удар се оплете в мрежата за 2:0.

Локомотив намали в 57-ата минута. Даниел Маджаров центрира от корнер, а Кристиян Ташков засече с глава за 2:1.

В 74-ата минута, след триходова комбинация, Иван Тошев се разписа за 3:1. В последните секунди на добавеното време Петър Принджев с шут от дистанция оформи крайното 4:1.

Следващата среща на Локомотив II е гостуването на Секирово. Двубоят на стадион “Петър Парчевич" в Раковски е в събота (25.10) от 16:00 часа.

Локомотив II игра в състав:

Христиан Божков, Даниел Маджаров, Низар Алруб, Тодор Нейчев, Ивайло Марков, Денис Кирашки, Иван Узунов, Тони Лесов, Мерт Салим, Кристиян Ташков, Валери Божинов.
Още по темата: общо новини по темата: 236
20.10.2025
06.10.2025
02.10.2025
22.09.2025
08.09.2025
25.08.2025
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Чудо! Този път без глоби за Локо и Ботев, Никола Илиев наказан за един мач
 500 000 лева ще струва вековният юбилей на Локомотив, ето колко са събрани до момента
 Кадри от дрон: Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча
 Фенове на Локо: Галя Топалова, Коко Динев, Крушарски ... Любовта не се купува, продава или подарява!
 Билет от 15 лева за феновете на Локо, които ще пътуват до столицата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: