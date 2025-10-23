Тежка загуба за дубъла на Локомотив в Стралджа

© Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) допусна поражение от Ямбол в отложена среща от Югоизточната Трета лига. “Черно-белите" загубиха на стадиона в Стралджа с 1:4.



Домакините откриха в 34-ата минута, когато Иван Тошев бе точен от дузпа за 1:0. Отново той реализира за “сините" в 50-ата минута. Изстрел от пряк свободен удар се оплете в мрежата за 2:0.



Локомотив намали в 57-ата минута. Даниел Маджаров центрира от корнер, а Кристиян Ташков засече с глава за 2:1.



В 74-ата минута, след триходова комбинация, Иван Тошев се разписа за 3:1. В последните секунди на добавеното време Петър Принджев с шут от дистанция оформи крайното 4:1.



Следващата среща на Локомотив II е гостуването на Секирово. Двубоят на стадион “Петър Парчевич" в Раковски е в събота (25.10) от 16:00 часа.



Локомотив II игра в състав:



Христиан Божков, Даниел Маджаров, Низар Алруб, Тодор Нейчев, Ивайло Марков, Денис Кирашки, Иван Узунов, Тони Лесов, Мерт Салим, Кристиян Ташков, Валери Божинов.