Знакова треньорска смяна в Локомотив Пловдив. Вторият отбор на черно-белите няма да бъде воден повече от Димитър Дерменджиев. Вече е избран и заместникът му - Христо Телкийски. Той поема функциите още днес, а негов помощник ще бъде бившият вратар Левон Апкарян, съобщиха от "Лаута".

До този момент Христо Телкийски водеше отборът на Локомотив от набор 2008, се състезава в Елитната юношеска група U18.

Дебютът на специалиста начело на Локомотив II ще е в утрешния двубой срещу Ямбол. Срещата е в съботния ден (25.04) от 17:00 часа на помощния терен на “Лаута".

Черно-белите са на 15-о място във временното класиране на Трета лига - Югоизточна група, като имат актив от 29 точки. В предишния кръг те загубиха от Нефтохимик с 0:3 на "Лаута".