Слаб завършек на календарната година за втория отбор на Локомотив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:08Коментари (0)102
©
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) допусна загуба от Марица (Милево) в последния кръг от Югоизточната Трета лига за тази календарна година. “Черно-белите" отстъпиха на своя съперник с 0:1 на помощния терен на “Лаута".

Гостите получиха шанс да изпълнят дузпа в 10-ата минута, когато Николай Георгиев фаулира противников състезател. Зад топката застана Иван Кирев, който стреля в аут. Последваха още няколко опасности пред вратата на “черно-белите".

В началото на втората част Марица стигна до попадение. Центриране от ляво бе засечено с глава от Стоян Митев. В последните минути на мача локомотивци на няколко пъти можеха да изравнят резултата – Иван Узунов и Аксел Велев бяха най-близо до гола.

В хода на срещата и двата тима имаха сериозни претенции към главния съдия – заради неотсъдени дузпи и нарушения.

Локомотив II ще “зимува" на 15-то място с актив от 20 точки.
Статистика: