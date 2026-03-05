Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) постигна победа над Атлетик (Куклен) в отложена среща от Югоизточната Трета лига. “Черно-белите" се наложиха като гости над “баските" с 2:1.В 8-ата минута домакините организираха опасна атака, но Мерт Салим се отчете с решаваща намеса. “Черно-белите" отговориха с изстрел на Валери Божинов.В 16-ата минута, при центриране от корнер, Атлетик поведе за 1:0 чрез ирландеца Макджералд Уоха.В 31-ата минута Слави Зарков комбинира с Валери Божинов, който стреля, но стражът на домакините спаси.В 55-ата минута Локомотив изравни. Божинов подаде към Константин Грахльов, който възстанови равенството. Само две минути по-късно пловдивчани стигнаха до пълен обрат. Даниел Маджаров се разписа и оформи крайното 1:2.След победата Локомотив II се намира на 12-то място с актив от 25 точки. "Баските" са 16-и с 23 точки.