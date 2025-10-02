© виж галерията Вторият отбор на Локомотив Пловдив постигна категорична домакинска победа в междинния 10-и кръг на Трета лига - Югоизточна група. Черно-белите надвиха с 4:1 Димитровград, а срещата се състоя на помощния терен на "Лаута“.



Тон за успеха даде виканият и при мъжете Аксел Велев, който откри резултата в 20-ата минута. Осем минути по-късно Валери Божинов-младши покачи на 2:0. В 35-ата минута Кристиян Ташков бе точен за 3:0.



През втората част Локомотив продължи да доминира. В 59-ата минута Низар Алруб се разписа за 4:0. Гостите оформиха крайното 4:1 в 86-ата минута на мача.



Пред "черно-белите“ предстои гостуване на Нефтохимик. Двубоят е насрочен за събота (04.10) от 16:00 часа на стадион "Лазур“ в Бургас.



Възпитаниците на треньора Димитър Дерменджиев са на 13-о място във временното класиране с актив от 11 точки.



Локомотив II игра в състав:



Христиан Божков, Виан Станков, Кристиян Ташков, Тодор Нейчев, Николай Георгиев, Иван Узунов, Валери Божинов, Александър Александров, Севи Идриз, Аксел Велев, Низар Алруб.



Резерви: Антонио Вардин, Тони Лесов, Пламен Петров, Алекс Местов, Димитър Драганов, Тодор Фердинандов, Калоян Панов, Ивилин Чехларски, Даниел Маджаров.