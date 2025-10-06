ИЗПРАТИ НОВИНА
Дубълът на Локо загуби на стадион "Лазур" в Бургас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:00
©
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) загуби визитата си на Нефтохимик (Бургас) в мач от Югоизточната Трета лига. "Черно-белите“ отстъпиха на "шейховете“ на стадион "Лазур“ с 1:2.

Домакините поведоха в резултата чрез Денис Токмак. Малко по-късно бургазлии стигнаха и до второ попадение, което бе дело на Михаил Мирошник. Тони Лесов успя да намали резултата за 2:1. Отново той можеше да изравни резултата, но ударът му с глава бе лек и не затрудни стража на Нефтохимик.

В следващия кръг локомотивци гостуват на Ямбол. Двубоят на стадион "Градски“ ще е на 11 октомври (събота) от 16:00 часа.
 Юношите на Локомотив с две победи над Дунав на "Лаута"
 След дъжд качулка! БФС призна като грешка и втория червен картон за играч на Локо
 Честито! Най-младият ветеран на Локомотив Пловдив стана баща за втори път
 Четири дни почивка в Локо, рано е още за връщането в игра на капитана
 Петър Андреев не е склонен засега да подпише нов договор с родния Локомотив
