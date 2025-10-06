Дубълът на Локо загуби на стадион "Лазур" в Бургас

© Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) загуби визитата си на Нефтохимик (Бургас) в мач от Югоизточната Трета лига. "Черно-белите“ отстъпиха на "шейховете“ на стадион "Лазур“ с 1:2.



Домакините поведоха в резултата чрез Денис Токмак. Малко по-късно бургазлии стигнаха и до второ попадение, което бе дело на Михаил Мирошник. Тони Лесов успя да намали резултата за 2:1. Отново той можеше да изравни резултата, но ударът му с глава бе лек и не затрудни стража на Нефтохимик.



В следващия кръг локомотивци гостуват на Ямбол. Двубоят на стадион "Градски“ ще е на 11 октомври (събота) от 16:00 часа.