Гледайте: Вторият отбор на Локо допусна обрат в Карлово
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:54Коментари (0)191
©
Вторият отбор на Локомотив Пловдив допусна поражение от Левски (Карлово) в мач от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига. “Черно-белите" загубиха с 1:2 на стадион “Васил Левски".

Локомотив откри резултата в 36-ата минута. Тони Лесов бе изведен сам срещу стража на гостите и не сбърка за 0:1.

В началото на втората част домакините стигнаха до пълен обрат. Първо Никола Лалев бе точен за 1:1 в 56-ата минута, а две по-късно Рангел Игнатов реализира за 2:1.

В 80-ата минута Димитър Драганов получи втори жълт картон и остави “черно-белите" с 10 души на терена.

Следващата среща на Локомотив II е в неделя (30.11) от 14:30 часа. Съперник на “Лаута" ще бъде Марица (Милево).

Гледайте в прикаченото видео репортаж от мача в Карлово!

