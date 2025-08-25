ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Лошата серия продължава! Дубълът на Локо с трета поредна загуба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:45Коментари (0)166
©
виж галерията
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) продължи лошжата си серия и записа трета поредна загуба в Югоизточната Трета лига. "Черно-белите“ отстъпиха на Несебър с 1:2 на помощния терен на "Лаута“ в двубой от четвъртия кръг.

В 24-ата минута гостите организираха бърза контраатака, като след извеждащо подаване нападателят на Несебър откри резултата за 0:1.

В 36-ата минута, след изпълнение на ъглов удар, "сините“ успяха да стигнат до второ попадение.

В последната минута на първото полувреме Иван Узунов намали на 1:2. Той се разписа след мощен шут от дистанция.

През втората част Локомотив доминираше, като "черно-белите“ на няколко пъти имаха шансове да възстановят равенството, но не съумяха да стигнат до попадение.

"Смърфовете" остават с актив от 3 точки на 17-о място във временното класиране. Следващата среща на Локомотив II е гостуване на Марица (Пловдив). Двубоят е насрочен за неделя (31.08) от 18:00 часа.

Локомотив II игра в състав:

Христиан Божков, Тодор Нейчев, Тони Лесов, Станимир Празов, Иван Узунов, Алекс Местов, Калоян Панов, Низар Алруб, Севи Идриз, Валери Божинов, Виан Станков.

Резерви: Антонио Вардин, Александър Александров, Димитър Драганов, Пламен Петров, Тодор Фердинандов, Аксел Велев, Кристиян Хаджиниколов, Христо Ботевски, Николай Георгиев.
Още по темата: общо новини по темата: 230
17.08.2025
05.08.2025
03.08.2025
01.08.2025
31.07.2025
26.07.2025
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Сдружение "Магията на Пловдив" зарадва най-малките от ДЮШ на Локомотив
 Фенове и ПФК Локомотив почетоха паметта на Георги Илиев
 Вторият капитан на Локо: Тренираме здраво! Тази година колективът е много добър
 Бивш нападател на Локо развали празника в Добрич
 ПФК Локомотив: Вървим уверено в шампионата! Благодарим за подкрепата от "Тича"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: