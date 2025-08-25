© виж галерията Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) продължи лошжата си серия и записа трета поредна загуба в Югоизточната Трета лига. "Черно-белите“ отстъпиха на Несебър с 1:2 на помощния терен на "Лаута“ в двубой от четвъртия кръг.



В 24-ата минута гостите организираха бърза контраатака, като след извеждащо подаване нападателят на Несебър откри резултата за 0:1.



В 36-ата минута, след изпълнение на ъглов удар, "сините“ успяха да стигнат до второ попадение.



В последната минута на първото полувреме Иван Узунов намали на 1:2. Той се разписа след мощен шут от дистанция.



През втората част Локомотив доминираше, като "черно-белите“ на няколко пъти имаха шансове да възстановят равенството, но не съумяха да стигнат до попадение.



"Смърфовете" остават с актив от 3 точки на 17-о място във временното класиране. Следващата среща на Локомотив II е гостуване на Марица (Пловдив). Двубоят е насрочен за неделя (31.08) от 18:00 часа.



Локомотив II игра в състав:



Христиан Божков, Тодор Нейчев, Тони Лесов, Станимир Празов, Иван Узунов, Алекс Местов, Калоян Панов, Низар Алруб, Севи Идриз, Валери Божинов, Виан Станков.



Резерви: Антонио Вардин, Александър Александров, Димитър Драганов, Пламен Петров, Тодор Фердинандов, Аксел Велев, Кристиян Хаджиниколов, Христо Ботевски, Николай Георгиев.