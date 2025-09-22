ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Валери Божинов вкара за класическа победа на Локомотив II в регионално дерби
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:37Коментари (0)73
©
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) записа класическа победа над Асеновец в поредния кръг от Югоизточната Трета лига. Двубоят се игра на помощния терен на "Лаута“, а "черно-белите“ съвсем заслужено спечелиха с 3:0.

В 20-ата минута Локомотив откри резултата чрез Валери Божинов-младши. Минута преди края на първата част Аксел Велев покачи на 2:0. Крайното 3:0 оформи Севи Идриз в 70-ата минута на срещата.

В следващия кръг Локомотив II почива.

Локомотив II игра в състав:

Христиан Божков, Тодор Нейчев (капитан), Севи Идриз, Мерт Салим, Аксел Велев, Пламен Петров, Иван Узунов, Низар Алруб, Валери Божинов, Виан Станков, Александър Александров.

Резерви: Антонио Вардин, Тони Лесов, Кристиян Хаджиниколов, Станислав Витанов, Николай Георгиев, Кристиян Ташков, Калоян Панов, Даниел Маджаров, Алекс Местов.

Треньор: Димитър Дерменджиев
Още по темата: общо новини по темата: 232
08.09.2025
25.08.2025
17.08.2025
05.08.2025
03.08.2025
01.08.2025
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 "Трибуна Бесика": Изтървем ли България, изтървали сме всичко
 Ветераните на Локо спечелиха турнир в Румъния, Саламанов голмайстор на отбора
 Честито! Двама големи локомотивци празнуват днес!
 Косич: Забравяме този мач! Няма време да плачем и започваме да се готвим за Левски!
 Локомотив допусна 4 гола в Бистрица и записа първа загуба през сезона
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: