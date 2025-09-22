Валери Божинов вкара за класическа победа на Локомотив II в регионално дерби

© Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) записа класическа победа над Асеновец в поредния кръг от Югоизточната Трета лига. Двубоят се игра на помощния терен на "Лаута“, а "черно-белите“ съвсем заслужено спечелиха с 3:0.



В 20-ата минута Локомотив откри резултата чрез Валери Божинов-младши. Минута преди края на първата част Аксел Велев покачи на 2:0. Крайното 3:0 оформи Севи Идриз в 70-ата минута на срещата.



В следващия кръг Локомотив II почива.



Локомотив II игра в състав:



Христиан Божков, Тодор Нейчев (капитан), Севи Идриз, Мерт Салим, Аксел Велев, Пламен Петров, Иван Узунов, Низар Алруб, Валери Божинов, Виан Станков, Александър Александров.



Резерви: Антонио Вардин, Тони Лесов, Кристиян Хаджиниколов, Станислав Витанов, Николай Георгиев, Кристиян Ташков, Калоян Панов, Даниел Маджаров, Алекс Местов.



Треньор: Димитър Дерменджиев