© виж галерията Групата "The Magic of Plovdiv", съставена от привърженици на Локомотив, стартира инициатива, в която всяка неделя представя на своята страница във Фейсбук с кратки интервюта момчетата от втория отбор на Локомотив Пловдив, които участват през настоящия сезон в Трета лига - Югоизточна група. Днес е ред на Тодор Павлов.



- Трите ти имена?



- Тодор Василев Павлов.



- Рождена дата?



- 31.07.2004 г.



- Роден град?



- Пловдив.



- Кой те заведе на първата ти тренировка и кой беше първият ти треньор?



- Моят баща ме заведе за първи път на тренировка. Започнах във Векта Пловдив с треньор Недко Каблешков.



- Откога си в школата на Локомотив?



- От 2012 г. Преди основно се подвизавах като дефанзивен халф при Апостол Костадинов. При последното проведено републиканско играх за по-големите от набор 2003 и тогава за първи път застанах на поста централен защитник и сега тази позиция ми допада, чувствам се добре и придобивам по-голям опит и самочувствие.



- Спомен от първият ти мач на Лаута?



- Като състезател мачът, който няма да забравя никога, е, когато стъпих на официалния терен. Играхме мач за купата срещу Ботев и ги победихме. Чувството като юноша да играем на терена, на който играят наши идоли, е надъхващо и изиграхме един доста добър мач и си взехме победата.



Като зрител мачът, който помня ясно, е дерби срещу Ботев. Точно тогава беше издигната временната трибуна Бесика и всеки искаше да подкрепя от нея. Аз с моите съотборници не успяхме да влезем и бяхме на Спортклуб в близост до Бесика. Победихме с два страхотни гола. Вторият гол на Умарбаев беше невероятна класика с удар извън границата на наказателното поле.



Изминалата 2021 година също ми е много специална и няма как да я забравя. Успях да спечеля наградата за най-проспериращ юноша в ДЮШ Локомотив и това е голямо признание за мен, за труда ми и лишенията. Благодаря на Фенклуб Локомотив и The Magic of Plovdiv за наградата. Искам също да благодаря и на родителите ми, че вярваха в мен постоянно и на треньорите ми, че ми помагаха през цялото време, за да се развивам!



- Любим футболен отбор и футболист?



- Арсенал и Франц Бекенбауер. Случайно попаднах на видео от преди много години и тогава ми направи впечатление играта на един от защитниците. Заинтересувах се кой е и започнах да търся още и още видеа. Спечели ме с това, че е от първите защитници, даже и мисля да не е първият, който играе като централен защитник и обича да играе атрактивен футбол. Арсенал ми е любимият отбор. Започнах да ги наблюдавам благодарение на моя брат, който им е фен от малък и още след първия мач, който им гледах, се влюбих във футбола, който практикуваха в годините на Арсен Венгер. Това беше сезон 10/11 и останах очарован от бързия футбол с множество пасове, желанието за атрактивност пред победата на всяка цена, от духа на отбора и на феновете. А най-много съм се възхищавал от постижението на The Invincibles (Арсенал 03-04), което е сред най-великите в историята на футбола.



- Какво обичаш да правиш в свободното си време?



- Обичам да се разхождам с приятели, другото ми голямо хоби са компютърните игри, но всяко едно нещо с баланс между тренировки и удоволствие.



- Любима песен от агитката?



- Радост и тъга.



- Пожелание към феновете на отбора?



- Да са живи и здрави и никога да не спират да подкрепят любимия отбор. Всеки един отбор преживява кризи и лоши игри. Точно любовта на феновете и отдадеността и страстта на феновете към отбора дава сили и крила да се вдигне един отбор!



Ако може да използвам трибуната, предоставена ми от вас и да заявя: Спрете войната! Проблемите в 21 век могат да бъдат решени без военни акции и по мирен път, защото просто не е нужно да се отнемат животите на невинни.