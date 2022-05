© виж галерията Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", поздравиха четирима футболисти от дублиращия отбор на черно-белите за завършването на средното им образование.



"Честити да са нашите абитуриенти от Локомотив 2 - Видол Сейменски, Тони Коспартов, Иван Арамазов и Васил Църцев. Пожелаваме ви да имате куража да реализирате всички мечти, да имате късмета във всичко и да ви върви, да имате вяра, че хубавото тепърва предстои, да бъдете винаги щастливи и на цветовете на Локомотив отдадени до живот", написаха от "The Magic of Plovdiv" на своята официална страница.