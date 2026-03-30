Автор: Стойчо Генов

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) записа поражение в среща от 26-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Черно-белите отстъпиха на Загорец с 1:2. Двубоят се игра на стадиона в Белозем заради регенерацията на терените на “Лаута".



Пловдивчани откриха резултата в 14-ата минута с попадение на Валери Божинов.



Само 10 минути по-късно обаче Загорец изравни чрез Мариян Тонев.



Четвърт час преди края на мача гостите стигнаха до пълен обрат в резултата с нов гол на бившия нападател на Марица (Пловдив) Мариян Тонев.



Дублиращият отбор на Локомотив Пловдив остана на 16-о място във временното класиране с актив от 26 точки.



На 1 април (сряда) “черно-белите" гостуват на Асеновец (Асеновград). Началният час на регионалното дерби е 17:00.