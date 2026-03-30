Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) записа поражение в среща от 26-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Черно-белите отстъпиха на Загорец с 1:2. Двубоят се игра на стадиона в Белозем заради регенерацията на терените на “Лаута".
Пловдивчани откриха резултата в 14-ата минута с попадение на Валери Божинов.
Само 10 минути по-късно обаче Загорец изравни чрез Мариян Тонев.
Четвърт час преди края на мача гостите стигнаха до пълен обрат в резултата с нов гол на бившия нападател на Марица (Пловдив) Мариян Тонев.
Дублиращият отбор на Локомотив Пловдив остана на 16-о място във временното класиране с актив от 26 точки.
На 1 април (сряда) “черно-белите" гостуват на Асеновец (Асеновград). Началният час на регионалното дерби е 17:00.
Валери Божинов вкара, но теренът в Белозем не донесе късмет на Локо II
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.