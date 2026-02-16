Двубоят Локомотив II - Гигант се игра на "Лаута" само 5 минути

© Срещата от 20-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група между отборите на Локомотив II и Гигант (Съединение) не завърши. Двата тима играха само 5 минути, като силният дъжд и наводнените терени принудиха съдията Владимир Недялков да прекрати мача.



Двубоят първоначално трябваше да започне в 15:00 часа на помощния терен на “Лаута", впоследствие бе преместен на централния, но и това не помогна на двата тима да изиграят срещата.



Мачът би следвало да се доиграе в сряда (18.02).