Късен гол на "Лаута" донесе победа за втория отбор на Локомотив

© Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) постигна минимална победа над ОФК Хасково в 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят се състоя от 16:00 часа на помощния терен на “Лаута".



“Черно-белите" бяха по-активни в хода на срещата, но гол падна четвърт час преди края. Единственото попадение бе дело на Тони Лесов, който бе точен в 75-ата минута след асистенция на Иван Узунов.



Следващата среща на Локомотив II е гостуване на Ямбол на 22 октомври. Двубоят, който бе отложен заради участието на домакините в турнира за Купата на България, е от 16:00 часа.



Локомотив II игра в състав:



Христиан Божков, Даниел Маджаров, Тодор Нейчев, Мерт Салим, Ивайло Марков, Севи Идриз, Пламен Петров, Кристиян Ташков, Аксел Велев, Валери Божинов, Александър Александров.



Резерви: Антонио Вардин, Тодор Фердинандов, Тони Лесов, Низар Алруб, Иван Узунов, Алекс Местов, Николай Георгиев, Виан Станков, Димитър Драганов.