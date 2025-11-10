ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Тежка загуба за втория отбор на Локомотив Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:15Коментари (0)296
©
Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) допусна поражение при гостуването си на Созопол. “Черно-белите" отстъпиха на “небесносините" с 0:3 в мач от 16 кръг на Трета лига - Югоизточна група, който се игра на стадион “Арена Созопол".

Домакините откриха резултата в 17-ата минута чрез Габриел Джантов. В 60-ата минута Созопол покачи на 2:0 с гол на Борислав Трендафилов, а отново той бе точен за крайното 3:0 в 67-ата минута.

В хода на срещата локомотивци имаха няколко опасни положения пред вратата на домакините. В три от случаите бяха маркирани и съмнителни засади.

На 16 ноември Локомотив II приема Родопа (Смолян). Двубоят от 17-ия кръг е с начален час 14:30.

Локомотив II игра в състав:

Христиан Божков, Даниел Маджаров, Валери Божинов, Николай Георгиев, Пламен Петров, Мерт Салим, Иван Узунов, Аксел Велев, Алекс Местов, Кристиян Ташков, Александър Александров.

Резерви: Петър Кръстев, Калоян Панов, Тодор Фердинандов, Христо Ботевски, Тони Лесов, Ивилин Чехларски, Димитър Драганов.
Още по темата: общо новини по темата: 238
03.11.2025
23.10.2025
20.10.2025
06.10.2025
02.10.2025
22.09.2025
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Днес става на 70! Честит юбилей!
 Локо запази третата си позиция след 15-ия кръг на Първа лига
 Известен бизнесмен и футболен бос: Най-много дузпи се свирят срещу нас и срещу Локо (Пд)
 ПФК Ботев: Жълто-черна доминация и при юношите!
 Отчет за събраните средства през последните 2 седмици за вековния юбилей на Локомотив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: