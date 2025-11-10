Тежка загуба за втория отбор на Локомотив Пловдив

© Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) допусна поражение при гостуването си на Созопол. “Черно-белите" отстъпиха на “небесносините" с 0:3 в мач от 16 кръг на Трета лига - Югоизточна група, който се игра на стадион “Арена Созопол".



Домакините откриха резултата в 17-ата минута чрез Габриел Джантов. В 60-ата минута Созопол покачи на 2:0 с гол на Борислав Трендафилов, а отново той бе точен за крайното 3:0 в 67-ата минута.



В хода на срещата локомотивци имаха няколко опасни положения пред вратата на домакините. В три от случаите бяха маркирани и съмнителни засади.



На 16 ноември Локомотив II приема Родопа (Смолян). Двубоят от 17-ия кръг е с начален час 14:30.



Локомотив II игра в състав:



Христиан Божков, Даниел Маджаров, Валери Божинов, Николай Георгиев, Пламен Петров, Мерт Салим, Иван Узунов, Аксел Велев, Алекс Местов, Кристиян Ташков, Александър Александров.



Резерви: Петър Кръстев, Калоян Панов, Тодор Фердинандов, Христо Ботевски, Тони Лесов, Ивилин Чехларски, Димитър Драганов.