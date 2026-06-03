Ръководството на ПФК Ботев похвали привържениците на отбора, като освен това им благодари за активността им през последните 24 часа. Повод за реакцията на "жълто-черния" клуб стана фактът, че над 1100 ботевисти вече са изтеглили новото официално клубно мобилно приложение Ultrafan.

Ето какво написаха по темата от ПФК Ботев в официалната клубна страница във Фейсбук:

Благодарим ви за интереса към новия дигитален дом на "жълто-черните“. Радваме се, че толкова много привърженици избраха да бъдат част от общността още в първите часове след старта.

В приложението ви очакват интересни изненади, специално съдържание и възможността да бъдете още по-близо до любимия клуб.

Очаквайте ексклузивни новини около селекцията на "канарчетата“, както и всичко най-важно за старта на лятната подготовка в приложението Ultrafan