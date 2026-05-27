Станислав Генчев е новият старши треньор на футболен клуб Ботев Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Новината бе обявена на специален брифинг преди минути.

Говори Илиян Филипов

Със Станислав се познаваме отдавна. Гласувам му 100 процента доверие, защото знам какъв човек е. Следя настроенията и мненията и на феновете и си правя съответните изводи. Сигурен съм, че с него ще постигнем това, което приляга на Ботев, а именно - догодина да видим отбора в Европа. Благодаря и на Лъчо Балтанов, той ще бъде винаги част от клуба, докато аз съм тук.

Първи думи на новия наставник

За мен е чест и голяма отговорност да застана начело на Ботев. Ще направим всичко възможно да постигнем своите цели. Предстои много работа оттук нататък. Вече обсъждаме селекцията и много други организационни въпроси. Бързо се разбрахме с господин Филипов, защото имаме еднакви виждания за бъдещето.

Равносметката на Лъчезар Балтанов

Благодаря на Илиян Филипов, че можех да водя отбора тези три месеца, това е голям и много полезен опит за мен. За мен е чест, че ще бъда част от екипа на Станислав Генчев, знам какъв работохолик е и винаги ще бъда зад него.