Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на Лудогорец в бараж за място в Лигата на конференциите. Последният двубой за сезона за черно-белите е насрочен за петък (29.05) от 19:00 часа на стадион “Хювефарма Арена" в Разград.

Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще има продължения, а при ново такова - дузпи.

Билетите за феновете на Локомотив ще са на цена от 5 евро. Касата пред сектора за гости ще отвори в деня на мача в 16:00 часа, предупредиха от "Лаута".

Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност, уточниха още от ПФК Локомотив.