Локо пусна двойни билети за дербитата срещу Лудогорец и Левски

© Plovdiv24.bg Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) приема Лудогорец и Левски в срещи от осмия и десетия кръг на Първа професионална лига. Мачовете са насрочени за 14.09 от 18:00 часа и 26.09 от 20:00 часа на “Лаута“, като за двубоите със "зелените“ и "сините“ ще се продават и специални двойни билети.



Пропуските са вече в продажба онлайн тук, както и в партньорската мрежа на Ивентим: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.



Цените на двойните билети, които ще се продават само от днес (04.09) до събота (13.09), са следните:



Трибуна “Бесика" – 30 лева



Южна трибуна – 30 лева



Трибуна "Спортклуб“ – 48 лева



Цените на единичните билети са:



Трибуна “Бесика" – 20 лева



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика" – 10 лева



Южна трибуна – 20 лева



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева



Трибуна "Спортклуб“ – 30 лева



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб“ – 15 лева



Билети ще се продават и на стадион "Локомотив“.



Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):



08.09 – от 9:30 до 13:30 часа



09.09 – от 9:30 до 17:00 часа



10.09 – от 9:30 до 17:00 часа



11.09 – от 9:30 до 17:00 часа



12.09 – от 9:30 до 17:00 часа



Работно време на касите на “Лаута":



13.09 – от 13:00 до 19:00 часа



14.09 – от 13:00 часа до края на първото полувреме



Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 3 лева.



Всички абонаментни карти важат за тези две срещи!



Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.



Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА. За улеснение на привържениците, ще има такива декларации на всеки вход на стадиона, както и на касите.