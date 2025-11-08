ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотив с нова минимална победа пред празните трибуни на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 19:51
Адриан Кова реализира третия си гол за Локомотив
Отборът на Локомотив Пловдив изигра пореден стабилен мач и се върна към победния ход в първенството, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите се наложиха над Берое с минималното 1:0 в двубой от 15-ия кръг, който се игра пред празни трибуни на "Лаута".

Адриан Кова (36) се разписа за пловдивчани. Те играха почти 25 минути с човек повече заради изгонването на Валбуена.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 27 точки и заеха трето място във временното класиране. Берое остана с 14 точки на 12-а позиция.

Локомотивци започнаха активно в мача и още в 3-ата минута стигнаха до опасна атака и точен удар. Жулиен Лами бе изведен отдясно в наказателното поле и шутира по земя, но вратарят на гостите изби.

Шест минути по-късно след центриране отдясно Хуан Переа се пребори за топката и отправи силен диагонален изстрел, при който топката премина на сантиметри от гредата в аут.

В 11-ата минута Берое направи фрапантен пропуск. Валбуена изведе Салидо сам срещу вратаря, последва удар по земя, който бе спасен с крак от Боян Милосавлиевич.

В 18-ата минута черно-белите на свой ред направиха два последователни пропуска. Първо Жулиен Лами шутира, а след това дебютантът Севи Идриз, като и при двата случая вратарят на гостите се намеси чудесно.

Така се стигна до 36-ата минута, когато пловдивчани откриха резултата. Ивайло Иванов комбинира с Парвиз Умарбаев, а той веднага изведе отдясно Адриан Кова. Венецуелският национал навлезе в наказателното поле и с бомбен шут прати топката в горния ляв ъгъл на вратаря за 1:0. Това бе трето попадение за защитника от началото на сезона.

В началото на второто полувреме Берое направи нови два фрапантни пропуска. Сами срещу Боян Милосавлиевич изскачаха Аларкон и Нене, но и при двата случая вратарят на домакините се справи по чудесен начин.

В 67-ата минута гостите останаха с човек по-малко. Валбуена извърши ненужно нарушение срещу Лукас Риян и получи жълт картон, който бе вегов нгори от началото на двубоя.

В 84-ата минута влезлият на смяна Франсиско Политино напредна през центъра и шутира от около 25 метра, при което вратарят Артур Мота изби в корнер, а той бе едва първи в мача.

Локомотив игра в състав:

Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков (66- Тодор Павлов), Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али (66- Димитър Илиев), Ивайло Иванов (78- Мартин Атанасов), Парвиз Умарбаев (90+3- Аксел Велев), Севи Идриз, Жулиен Лами (78- Франсиско Политино), Хуан Переа.

