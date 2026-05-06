Две Купи на България, една Суперкупа и сребърни медали в първенството. Това е активът на Христо Крушарски, откакто пое издръжката на Локомотив Пловдив през ноември 2015 година. След две седмици пред него и "смърфовете" се открива възможност за трета купа на страната. Финалът с ЦСКА е на 20 май (сряда) от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски". За него, бъдещето на черно-белите и закачката с финансовия благодетел а Ботев Пд Илиан Филипов, Христо Крушарски говори пред "Тема Спорт“.

ЗА ФИНАЛА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БИЛЕТИТЕ

Какво да разпределям?! Това не е сено, слама, фураж и храна, за да го разпределяме. Който иска и има пари купува. Пазарна икономика… Те са разпределени – 50 на 50. Който не купи 50, другият взима останлите проценти и всичко е точно. Публиката ни, ако иска да идва… Отборът ще е там, на терена. Локомотив показа, че Христо Крушарски прави нещо, а не някой друг. Намерих си хора, които разбират от тази работа и имат желание. Резултатите са на лице. Щом имат мерак, хвърлят се и горят в работата, значи всичко е наред.

Така че публиката, ако иска да подкрепя – да идва и да го прави, ако ли не – насила никой не мога да накарам. ЦСКА, ако искат и 50 000 да дойдат. Всичко е мъжка игра. Ние на никой не клякаме. Това трябва да се знае. Ние играем феърплей. Ако бием, ще се радваме, ако паднем – пак. Отиваме с нагласата да вдигнем купата. Моето желание и това на целия екип е купата да домува в Пловдив.

ЗА УСПЕХИТЕ МУ С ЛОКО ПЛОВДИВ

Аз съм допринесъл най-много за Локомотив Пловдив. За мен това ще е поредно скъполатено удоволствие. Имам две купи, една Суперкупа и една купа за второто място и сребърните медали. За тези години, ако някой е направил толкова, в целия българския футбол, освен Лудогорец, да дойде да ми се обади. И аз съм го направил без пари. Особено на фона на средствата на Лудогорец.

ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЛОКО ПД

Трябва вече сериозно да започнем да обръщаме внимание на младите. Аз постоянно говоря по тази тема. Трябва да ги подкрепяме. Казват, бъркали… Ама то на 15 години кой не греши?! Да не се е родил феномен. Не е само Севи Идриз при нас. Много му се точат на него, но кой ще го вземе? Нямат толкова пари. Освен ние и Славия кой друг е произвел играч от – до? Да, може би и Черно море. Там са Берк Бейхан и моят вратар Кристиан Томов, който ще го доразвият. Ние сме царе на това да си "убиваме“ децата.

Всичко е въпрос на мъжка приказка, на разбиране и доверие. Може да питате треньора Душан Косич какви разговори водим всеки ден с него. Говоря и с играчите, но от време на време. Когато не са на работа. С новото ръководство нещата се получават – единият е взел школата (б.р. – Ташо Ташев), а другият (б.р. – Георги Величков) ще гони мъжкия футбол. Имат още малко да се ошлайфат, но човек трябва да има търпение. Ето, Тома Цилев го подготвих за политик. Дано да помага за спорта сега. Всички треньори в школите трябва да станат педагози. Те работят с деца и трябва да обърнем внимание на тази фраза. Учителите трябва да възпитават децата, а не те да ходят да помпат балони и да се разхождат като гламави по улиците.

ЗА ИНВЕСТИТОРИ И СОБСТВЕНОСТТА

Аз работя самосиндикално по тази тема. Ако намеря някой – намеря. Момчетата от новото ръководство поеха задачата и вече тръгнаха да обикалят, защото досега ги беше срам да го правят, да просят пари. А аз съм просяк и си прося всеки ден – от мои приятели, оттук-оттам, все намирам по нещо. Мен не ме е срам да искам за нещо, което няма да го сложа в джоба си. А искам да направя нещо за българския футбол, за клуба. Да остане и след мен.

ЗА ИЛИЯН ФИЛИПОВ И ДЕРБИТО С БОТЕВ

Илиян Филипов ще ме бие на футбол за Нова година, но не знам коя. Това е закачка, която не я направих аз, а той. В онзи прослвут мач (б.р. – прекратения за първенство през есента) и двете страни имаха вина, ако гледаме реално на нещата.

Интервюто е на Росен Ангелов, "Тема спорт"