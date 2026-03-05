Сподели Сподели
Локомотив Пловдив излиза днес срещу най-неудобния си съперник, откакто този отбор нвлезе в родния елит, показа справка на Plovdiv24.bg. Става въпрос за тима на ЦСКА 1948.

Двубоят от 24-ия кръг на Първа лига започва в 15,45 часа на стадион "Локомотив".

До този момент двата тима са изиграли 17 официални срещи помежду си. В тях черно-белите имат едва две победи. Шест пъти срещите са завършвали без победител, а "червените" имат 9 успеха.

Освен това Локомотив е в тежка серия от 4 поредни загуби срещу ЦСКА 1948.

Пловдивчани имат всъщност само един шампионатен успех срещу столичния тим. Той идва на 22.10.2021 година - 2:1 на "Лаута". Головете за домакините отбелязват Парвиз Умарбаев (33) и Димитър Илиев (64- дузпа).

Другата победа на Локомотив Пловдив е  в четвъртфинал за Купата на България. Тя е с 2:0, също на "Лаута", на 3 март 2020 година. Попаденията са дело на Димитър Илиев (42-дузпа) и Бирсент Карагарен (67).