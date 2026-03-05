ЗАРЕЖДАНЕ...
Локо срещу най-неудобния си съперник! Ще спре ли днес на "Лаута" ужасната серия?
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Plovdiv24.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Двубоят от 24-ия кръг на Първа лига започва в 15,45 часа на стадион "Локомотив".
До този момент двата тима са изиграли 17 официални срещи помежду си. В тях черно-белите имат едва две победи. Шест пъти срещите са завършвали без победител, а "червените" имат 9 успеха.
Освен това Локомотив е в тежка серия от 4 поредни загуби срещу ЦСКА 1948.
Пловдивчани имат всъщност само един шампионатен успех срещу столичния тим. Той идва на 22.10.2021 година - 2:1 на "Лаута". Головете за домакините отбелязват Парвиз Умарбаев (33) и Димитър Илиев (64- дузпа).
Другата победа на Локомотив Пловдив е в четвъртфинал за Купата на България. Тя е с 2:0, също на "Лаута", на 3 март 2020 година. Попаденията са дело на Димитър Илиев (42-дузпа) и Бирсент Карагарен (67).
Още по темата
/
Още от категорията
/
Хиляди в Германия станаха свидетели на инцидент, идентичен с този от прекратеното пловдивско дерби
12:39
Грандиозен концерт на Античния театър за 100 години Локомотив Пловдив! Билетите са от 26 до 100 евро
04.03
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|Още по темата:
|общо новини по темата: 464
|
|предишна страница [ 1/78 ] следващата страница
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.