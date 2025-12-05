На "Лаута" взимат спешни мерки! Локо е отборът с най-много жълти картони от началото на сезона

© Plovdiv24.bg Ръководството на Локомотив Пловдив ще взима мерки срещу картоните, които играчите си изкарват. На "Лаута“ дори са обмислили налагане на глоби на футболистите. От началото на сезона в Първа лига черно-белите са отборът, получил най-много официални предупреждения - цели 56 жълти картона.



Всичко това започва да тежи. Последната "жертва“ се оказа централният защитник Мартин Русков. Срещу ЦСКА той бе санкциониран за пети път от началото на сезона и ще бъде наказан за утрешното домакинство срещу Арда.



С по четири картона висят още другите двама централни бранители - Лукас Риан и Тодор Павлов, вратарят Боян Милосавлиевич и Ефе Али, уточнява "Тема спорт". В един момента Локомотив Пловдив може да остане без защитници. Както е известно, Калоян Костов все още не е напълно възстановен след втората за него тежка контузия и последвалата операция.