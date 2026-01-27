ИЗПРАТИ НОВИНА
Шеф на Локо: До ден-два подписваме трансфера на Переа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:13Коментари (0)698
©
Изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Тома Цилев коментира днес горещото име на трансферния пазар в България - Хуан Переа, който е желан силно от Левски, но и от ЦСКА 1948.

"Съвсем скоро ще има развитие, до ден-два. Трябва само да сложим парафите, бъдете търпеливи", обяви пред gong.bg директорът, без да пояснява кой отбор е фаворит за колумбийския нападател.

Относно желанието на ЦСКА 1948 да привлече Переа, Цилев обяви: "Както каза и г-н Христо Крушарски - има запитване. Нищо повече не мога да кажа".
