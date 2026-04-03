Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че неговият отбор е имал късмет при победата над Локомотив (София) с 1:0 в "железничарското" дерби. Словенският специалист изтъкна, че възпитаниците му са допуснали доста грешки, особено след като са останали с човек повече на терена, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ето какво заяви Косич след края на двубоя на стадиона в "Лаута":

Трябва да се подобрим много неща в играта ни. Днес Локо София нямаха късмет, но може би ние сме си заслужили този късмет заради няколкото мачове, в които този късмет ни убягна.

Допуснахме страшно много грешки. Сигурен съм, че дори футболистите ми не знаят защо се получи така. Имахме преимущество с човек повече, а сякаш замръзнахме от това.

Мястото в Топ 8 означава много за нас. Миналия сезон се борихме за оцеляване и не бе приятно. Щастливи сме, че сега сме в челните позиции и продължаваме да се борим за по-предно класиране.

Няма нужда да подготвям играчите психически и ментално за предстоящото дерби срещу Ботев. Момчетата отлично знаят какво се иска от тях. Нека по-добрият отбор да спечели.