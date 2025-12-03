ИЗПРАТИ НОВИНА
Палачът на ЦСКА аут от Локо за днешното дерби, ето на кои ще разчита Косич
Автор: Стойчо Генов 09:00Коментари (0)470
©
Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя днес срещу ЦСКА в мач от 18-ия кръг на Първа лига. Дербито е от 18:00 часа на националния стадион “Васил Левски".

От състава на черно-белите отпадна нападателят Жулиен Лами, който е с вирусно заболяване. Именно той вкара единственото попадение при успеха над "армейците" в 3-ия кръг от шампионата.

Ивайло Иванов и Енцо Еспиноса се завръщат в групата, след като наказанията им вече изтекоха.

Ето на кои футболисти ще разчита днес треньорът Душан Косич:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Ефе Али, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Ивайло Иванов, Димитър Илиев, Каталин Иту, Севи Идриз, Петър Андреев, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа.
