Легендата на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров се изказа доста ласкаво за новия таран на черно-белите Жоел Цварц. Голмайстор №1 за всички времена в родния елит оцени качествата на нидерландския нападател и дори прогнозира, че е твърде възможно той да премине по познатата пътека от "Лаута" до "Герена".

"Направи ми впечатление, че Цварц играе доста квалитетно с глава, пласира се много правилно. Важно е да си намира място, преди това също ми хареса още един гол с глава (б.а.срещу Черно море). Забелязвам, че е там, където трябва", заяви Императора пред "Тема Спорт".

"Миналия път не даде много сила на удара като с Локо София, когато топката беше много остра. Голът с главата с парабола вече изискваше класа и точност и той ги показа. Пласирането в пеналтерията го отбелязах, както и играта с глава, но ми прави впечатление, че и долу с краката е добре. Той е човек, който може да влезе на едно-две. Като му отмениха гола с Локо София, направи правилно отиграване и копване над вратаря, фино и елегантно. Което говори и за добри технически способности", каза още Мартин Камбуров.

"Аз винаги съм харесвал повече такива нападатели, може да му падне един път, да е на мястото, на което никой не го очаква и да я вкара, а това е белег на класа. За българското първенство се справя добре и му пожелавам успех. И като нищо може да мине по познатата пътека от "Лаута“ към "Герена“, Гара Дембеле, Базил дьо Карвальо, Хуан Переа ...", завърши легендата на Локомотив Пловдив.