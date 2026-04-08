Легендата на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров се изказа доста ласкаво за новия таран на черно-белите Жоел Цварц. Голмайстор №1 за всички времена в родния елит оцени качествата на нидерландския нападател и дори прогнозира, че е твърде възможно той да премине по познатата пътека от "Лаута" до "Герена".
"Направи ми впечатление, че Цварц играе доста квалитетно с глава, пласира се много правилно. Важно е да си намира място, преди това също ми хареса още един гол с глава (б.а.срещу Черно море). Забелязвам, че е там, където трябва", заяви Императора пред "Тема Спорт".
"Миналия път не даде много сила на удара като с Локо София, когато топката беше много остра. Голът с главата с парабола вече изискваше класа и точност и той ги показа. Пласирането в пеналтерията го отбелязах, както и играта с глава, но ми прави впечатление, че и долу с краката е добре. Той е човек, който може да влезе на едно-две. Като му отмениха гола с Локо София, направи правилно отиграване и копване над вратаря, фино и елегантно. Което говори и за добри технически способности", каза още Мартин Камбуров.
"Аз винаги съм харесвал повече такива нападатели, може да му падне един път, да е на мястото, на което никой не го очаква и да я вкара, а това е белег на класа. За българското първенство се справя добре и му пожелавам успех. И като нищо може да мине по познатата пътека от "Лаута“ към "Герена“, Гара Дембеле, Базил дьо Карвальо, Хуан Переа ...", завърши легендата на Локомотив Пловдив.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!