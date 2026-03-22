Футболистът на Локомотив Пловдив Миха Търдан бе избран за Играч на мача при. 20-годишният словенски халф реализира победното попадение за черно-белите.Това бе негов първи гол в професионалния футбол, тъй като в досегашната си кариера Търдан има 6 попадения за италианските Пиза и Емполи, но в Примаверата.Беше много труден мач. Най-важното беше да продължим да се представяме добре и организирано. След като успяхме да изравним, ние продължихме да натискаме съперника и усилията ни се възнаградиха в самия край.Чувствам се много добре. Това е първият ми гол в професионалния футбол и ще го помня винаги.Радвам се, че успяхме да зарадваме феновете ни. Беше време и те да видят нещо специално от нас. Аз видях специално нещо от нашите фенове още при първия ми мач срещу Славия. Тяхната подкрепа беше първото нещо, което ми направи впечатление.Разликата между българския и италианския футбол е огромна. Клубовете в Италия са много организирани, набляга се много на тактиката и мисля, че това ще ми помогне в Локомотив.