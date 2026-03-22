Футболистът на Локомотив Пловдив Миха Търдан бе избран за Играч на мача при победата на неговия тим с 2:1 над Ботев във Враца
. 20-годишният словенски халф реализира победното попадение за черно-белите.
Това бе негов първи гол в професионалния футбол, тъй като в досегашната си кариера Търдан има 6 попадения за италианските Пиза и Емполи, но в Примаверата.Ето какво каза Търдан след края на мача на стадион "Христо Ботев"
:
Беше много труден мач. Най-важното беше да продължим да се представяме добре и организирано. След като успяхме да изравним, ние продължихме да натискаме съперника и усилията ни се възнаградиха в самия край.
Чувствам се много добре. Това е първият ми гол в професионалния футбол и ще го помня винаги.
Радвам се, че успяхме да зарадваме феновете ни. Беше време и те да видят нещо специално от нас. Аз видях специално нещо от нашите фенове още при първия ми мач срещу Славия. Тяхната подкрепа беше първото нещо, което ми направи впечатление.
Разликата между българския и италианския футбол е огромна. Клубовете в Италия са много организирани, набляга се много на тактиката и мисля, че това ще ми помогне в Локомотив.
