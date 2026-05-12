Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич прие сравнително спокойно играта на отбора и загубата от Черно море с 0:2 на стадион "Тича" във Варна. Словенският специалист призна, че натрупаните жълти картони са един от големите проблеми, с които той и екипът му трябва да се справя преди финала за Купата на България срещу ЦСКА.

Косич заяви, че се гордее с отбора, но уточни, че все още тимът му не е постигнал нещо значимо.

Ето какво каза наставникът на Локомотив след края на мача в морската ни столица

Черно море е много труден за побеждаване отбор. Преди две седмици една ситуация реши двубоя на "Лаута". Днес имахме възможности пред тяхната врата, но не успяхме да ги реализираме. Трябва да бъдем малко по-съсредоточени. Поздравявам съперника за успеха.

Трябва да намерим решения на проблемите ни. Трябва да се представяме по-добре.

Гордея се с отбора с това, което е постигнал до момента. Но все пак нищо значимо все още не сме постигнали. Жълтите картони са един от проблемите, с които трябва да се справяме. Нашите фенове не са щастливи от днешния мач, но нямаме време - гледаме към следващите двубои.