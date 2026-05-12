Капитанът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев претърпя операция на коляното. Интервенцията в столична клиника извърши един от най-добрите специалисти в тази област - д-р Иван Василев. Новината съобщи лично финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов. Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да публикува снимка на Неделев от болничното заведение, като освен това отправи силни думи към капитана.

Един от първите, който посети Неделев в болницата, е бившият му съотборник в Ботев Андрей Йорданов.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса думите, които Илиян Филипов написа за Тодор Неделев.

Днес (б.р. вчера) нашият любим Тошко Неделев премина успешно операция при един от най-добрите специалисти - д-р Василев.

За мое огромно щастие го видях усмихнат, мотивиран и със същия дух, който винаги е носил в себе си.

Тошко ми каза нещо, което истински ме развълнува:

"Имам още несвършена работа… Трябва да вдигна купа с любимия ми Ботев".

Това е Тодор Неделев.

Сърце. Характер. Любов към Ботев.

Сигурен съм, че ще премине и през това изпитание като победител и ще се върне още по-силен на терена, за да радваме всички заедно отново на неговата магия.

Тоше, с теб сме всички!

Ботев Пловдив е едно голямо семейство и ще бъдем до теб във всеки един момент от този път.

Очакваме те обратно у дома - на терена на "Колежа“.