Гледайте: Херо тренира "канарите" в отлично настроение, Илиян Филипов наблюдава
Автор: Стойчо Генов 16:01Коментари (0)367
© Plovdiv24.bg
Димитър Димитров - Херо проведе днес първата си тренировка начело на Ботев (Пловдив), предаде репортер на Plovdiv24.bg. Заниманието протече на базата в "Коматево" и бе изгледано от финансовия благодетел на "канарите" Илиян Филипов.

Един привърженик аплодираше футболисти и треньори, пеейки познатите за "жълто-черната" агитка песни.

Димитров ще говори официално пред медиите в утрешния ден, а дебютът му на скамейката ще бъде в събота срещу ЦСКА на националния стадион "Васил Левски".

