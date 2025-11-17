© Plovdiv24.bg виж галерията Димитър Димитров - Херо проведе днес първата си тренировка начело на Ботев (Пловдив), предаде репортер на Plovdiv24.bg. Заниманието протече на базата в "Коматево" и бе изгледано от финансовия благодетел на "канарите" Илиян Филипов.



Един привърженик аплодираше футболисти и треньори, пеейки познатите за "жълто-черната" агитка песни.



Димитров ще говори официално пред медиите в утрешния ден, а дебютът му на скамейката ще бъде в събота срещу ЦСКА на националния стадион "Васил Левски".



