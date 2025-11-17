Херо подписа за 2 години и ги почва от днес

© Димитър Димитров - Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив. Един от най-титулуваните български специалисти подписа 2-годишен договор с “жълто-черните", похвалиха се от клуба.



3-кратният шампион на България ще направи първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат открити за представители на медиите.



Във вторник (18.11) опитният наставник ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион “Христо Ботев".