Фен зона за мача Ботев - ЦСКА 1948, вратите на стадиона отварят в 16:00 часа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:51Коментари (0)725
© Plovdiv24.bg
Ботев Пловдив приема ЦСКА 1948 в среща от 10-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в четвъртък от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

За привържениците е предвидена фен зона, която се намира в непосредствена близост до фен магазина откъм ул. "Богомил“.

В нея "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

Повече информация относно организацията за мача може да намерите в следващите редове:

в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“

в 10:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“

в 15:30ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 10лв.)

в 15:30ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 15:30ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 16:00ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн на kolezha.bg.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.

Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.
