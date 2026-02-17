ИЗПРАТИ НОВИНА
Това е фаворитът за постоянен треньор на Ботев (Пловдив)
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:42
© Plovdiv24.bg
Вече се появи фаворит за постоянен треньор на Ботев (Пловдив) след вчерашната раздяла с Димитър Димитров. Става въпрос за пловдивчанина Георги Дерменджиев.

Преди няколко седмици финансовият благодетел на "жълто-черните“ Илиян Филипов призна в интервю, че преди да се спре на Херо, той е преговарял с трима други треньори - Дерменджиев, Александър Томаш и Ивайло Петев. В онзи период фаворит беше Томаш, който дори стигна до финални преговори, но в последния момент двете страни не се разбраха за детайли по договора.

Ивайло Петев пък е обявил, че на този етап няма планове да работи отново в българския футбол и очаква предложения от чуждестранни клубове, твърди "Мач Телеграф“.

Георги Дерменджиев за последно бе начело на Лудогорец през лятото на 2024 година.
МИ И ТОЙ ХОДИ ДА СИ ЛЕКУВА ДЕМЕНЦИЯТА ПРИ ДОКТОРА НА ХЕРО КОЙТО ГО ЛЕКУВА.
