Това е фаворитът за постоянен треньор на Ботев (Пловдив)

© Plovdiv24.bg Вече се появи фаворит за постоянен треньор на Ботев (Пловдив) след вчерашната раздяла с Димитър Димитров. Става въпрос за пловдивчанина Георги Дерменджиев.



Преди няколко седмици финансовият благодетел на "жълто-черните“ Илиян Филипов призна в интервю, че преди да се спре на Херо, той е преговарял с трима други треньори - Дерменджиев, Александър Томаш и Ивайло Петев. В онзи период фаворит беше Томаш, който дори стигна до финални преговори, но в последния момент двете страни не се разбраха за детайли по договора.



Ивайло Петев пък е обявил, че на този етап няма планове да работи отново в българския футбол и очаква предложения от чуждестранни клубове, твърди "Мач Телеграф“.



Георги Дерменджиев за последно бе начело на Лудогорец през лятото на 2024 година.