ПФК Ботев ще уважи честванията за 178-ата годишнина от рождението на клубния патрон

© На 6 януари ПФК Ботев Пловдив ще се включи активно в честванията на 178-ата годишнина от рождението на клубния патрон Христо Ботев.



Юноши на клуба и техните треньори ще бъдат в Калофер, където в 11:30 часа ще положат венци и цветя пред паметника на Иванка Ботева - майката на Ботев.



В 12:00 часа “жълто-черните" таланти ще се поклонят пред паметника на великия поет и революционер във възрожденския град.



В 12:45 часа представителният мъжки отбор на Ботев Пловдив, предвождан от Димитър Димитров - Херо, ще положи венци и цветя пред паметника на забележителния българин на стадион “Христо Ботев".



В 13:30 часа множеството ще се включи в честванията в Цар Симеоновата градина в Пловдив, където слово ще изнесе Недялко Славов, а водещ на церемонията ще е Тодор Дърлянов.