Илиян Филипов: Ботев Пловдив оцеля! Но имам и една молба - време е всички да се върнат на трибуните!

© Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отправи благодарности и същевременно призив към "жълто-черната" общественост. Пловдивският бизнесмен използва личния си профил във Фейсбук, за да направи кратка ретроспекция на отминаващата 2025 година.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса обръщението на Илиян Филипов:



Скъпи ботевисти, скъпи приятели, колеги и партньори,



В края на тази трудна, но и знаменателна година, искам да се обърна към всеки един от вас - с благодарност, с уважение и с огромна признателност.



Ботев Пловдив оцеля.



И това не се случи по чудо. Случи се, защото цялата жълто-черна общност показа какво означава да обичаш своя клуб - в най-тежките, в най-мрачните дни. Защото истинската любов се доказва не когато е лесно… а когато всичко около теб казва, че е невъзможно.



Благодаря на всички легендарни сърца на Ботев - на феновете, които никога не спряха да вярват, независимо от трудностите.



Но днес имам и една молба - време е всички да се върнат на трибуните!



Нашите момчета имат нужда от подкрепата на всеки фен, от силата на жълто-черната любов, която прави нашия клуб толкова велик!



Благодаря на всички фирми, партньори и приятели, които дадоха рамото си в най-решаващия момент. Които не се уплашиха, не се скриха, а казаха:



"Ботев трябва да го има - и ние ще помогнем!“



Благодаря и на всички хора, работещи в нашите фирми, на всеки служител, на всяко семейство зад тях - защото вашият труд, вашата енергия и вашата лоялност са част от това Възраждане.



Показахме, че когато стоим заедно, ние не сме просто клуб.



Ние сме кауза. Ние сме род, град, история и бъдеще.



Нека Новата година ни донесе още повече поводи за гордост -



победи, единство и радост на нашия красив стадион!



Да продължим да пишем историята със същата красота, вяра и борба, които ни определят вече повече от век.



Да живее Ботев! Да живее Пловдив!



И едно огромно Благодаря на всички, които вярват и се борят за жълто-черната мечта!