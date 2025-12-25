ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов: Ботев Пловдив оцеля! Но имам и една молба - време е всички да се върнат на трибуните!
Автор: Стойчо Генов 11:12Коментари (0)309
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отправи благодарности и същевременно призив към "жълто-черната" общественост. Пловдивският бизнесмен използва личния си профил във Фейсбук, за да направи кратка ретроспекция на отминаващата 2025 година.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса обръщението на Илиян Филипов:

Скъпи ботевисти, скъпи приятели, колеги и партньори,

В края на тази трудна, но и знаменателна година, искам да се обърна към всеки един от вас - с благодарност, с уважение и с огромна признателност.

Ботев Пловдив оцеля.

И това не се случи по чудо. Случи се, защото цялата жълто-черна общност показа какво означава да обичаш своя клуб - в най-тежките, в най-мрачните дни. Защото истинската любов се доказва не когато е лесно… а когато всичко около теб казва, че е невъзможно.

Благодаря на всички легендарни сърца на Ботев - на феновете, които никога не спряха да вярват, независимо от трудностите.

Но днес имам и една молба - време е всички да се върнат на трибуните!

Нашите момчета имат нужда от подкрепата на всеки фен, от силата на жълто-черната любов, която прави нашия клуб толкова велик!

Благодаря на всички фирми, партньори и приятели, които дадоха рамото си в най-решаващия момент. Които не се уплашиха, не се скриха, а казаха:

"Ботев трябва да го има - и ние ще помогнем!“

Благодаря и на всички хора, работещи в нашите фирми, на всеки служител, на всяко семейство зад тях - защото вашият труд, вашата енергия и вашата лоялност са част от това Възраждане.

Показахме, че когато стоим заедно, ние не сме просто клуб.

Ние сме кауза. Ние сме род, град, история и бъдеще.

Нека Новата година ни донесе още повече поводи за гордост -

победи, единство и радост на нашия красив стадион!

Да продължим да пишем историята със същата красота, вяра и борба, които ни определят вече повече от век.

Да живее Ботев! Да живее Пловдив!

И едно огромно Благодаря на всички, които вярват и се борят за жълто-черната мечта!
Още по темата: общо новини по темата: 616
24.12.2025
24.12.2025
23.12.2025
23.12.2025
22.12.2025
22.12.2025
предишна страница [ 1/103 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Малки ботевисти дариха своите играчки като подарък за деца от домове в пловдивския регион
 Ботев подкрепи предложението на Лудогорец
 Илиян Филипов с голяма новина за ботевистите: Тежко е, когато плащаш кражбите на други хора
 Лудогорец подкрепи Ботев за Купата, дербито на "Лаута" май ще е в почивен ден
 ПФК Ботев пусна в продажба три вида клубни карти
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: