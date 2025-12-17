ИЗПРАТИ НОВИНА
Окончателно: Херо вече не е наказан
Автор: Стойчо Генов 14:51
© Plovdiv24.bg
Апелативната комисия към Българския футболен съюз взе окончателно решение днес относно жалбата на ПФК Ботев срещу наказанието на треньора Димитър Димитров.

Както е известно, Херо бе със забрана да изпълнява функциите си за 3 мача и глобен с 3000 лева.

Ето какво реши днес въпросната комисия:

По жалба на ПФК "Ботев“ гр. Пловдив срещу решение на ДК при БФС от 09.12.2025 г. относно наложено наказание на Димитър Димитров – ст. треньор на ПФК "Ботев“.

Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Жалбата на  ПФК "Ботев“ е допустима и основателна.

АпК на основание чл. 62 ал.3 от ДП 2025/2026 изменя наложеното на Димитър Димитров от ДК наказание и налага по чл.34, ал.1, т. 5, т. 6, предложение 4 – забрана за изпълняване на функции за 1 среща и глоба в размер на 2000 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Това означава, че Херо вече не е наказан, тъй като той изтърпя санкцията си при гостуването на Спартак (Варна) за Купата на България.
