Окончателно: Херо вече не е наказан

© Plovdiv24.bg Апелативната комисия към Българския футболен съюз взе окончателно решение днес относно жалбата на ПФК Ботев срещу наказанието на треньора Димитър Димитров.



Както е известно, Херо бе със забрана да изпълнява функциите си за 3 мача и глобен с 3000 лева.



Ето какво реши днес въпросната комисия:



По жалба на ПФК "Ботев“ гр. Пловдив срещу решение на ДК при БФС от 09.12.2025 г. относно наложено наказание на Димитър Димитров – ст. треньор на ПФК "Ботев“.



Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:



РЕШИ:



Жалбата на ПФК "Ботев“ е допустима и основателна.



АпК на основание чл. 62 ал.3 от ДП 2025/2026 изменя наложеното на Димитър Димитров от ДК наказание и налага по чл.34, ал.1, т. 5, т. 6, предложение 4 – забрана за изпълняване на функции за 1 среща и глоба в размер на 2000 лв.



Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.



Това означава, че Херо вече не е наказан, тъй като той изтърпя санкцията си при гостуването на Спартак (Варна) за Купата на България.