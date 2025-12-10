ИЗПРАТИ НОВИНА
Наказаха Херо 3 мача заради обиди към длъжностно лице, Ботев може да обжалва
Автор: Стойчо Генов 09:01
©
Дисциплинарната комисия към БФС наложи тежко наказание на треньора на Ботев (Пд) Димитър Димитров. Бургаският специалист е със забрана да изпълнява функциите си в 3 мача, като освен това е глобен 3000 лева.

Причината е поведението на Херо по време на мача с Локомотив (София), загубен от "канарите" с 2:3 след гол на домакините в последната минута

Ето какво гласи решението на Дисциплинарната комисия:

ПО ДОКЛАД – Подлежащо на обжалване

За обиди на длъжностно лице, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 4 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Димитър Димитров – ст. треньор  на ПФК "Ботев“ гр. Пловдив със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.
09.12.2025
09.12.2025
09.12.2025
09.12.2025
06.12.2025
06.12.2025
