Наказаха Херо 3 мача заради обиди към длъжностно лице, Ботев може да обжалва

Дисциплинарната комисия към БФС наложи тежко наказание на треньора на Ботев (Пд) Димитър Димитров. Бургаският специалист е със забрана да изпълнява функциите си в 3 мача, като освен това е глобен 3000 лева.



Причината е поведението на Херо по време на мача с Локомотив (София), загубен от "канарите" с 2:3 след гол на домакините в последната минута.



Ето какво гласи решението на Дисциплинарната комисия:



ПО ДОКЛАД – Подлежащо на обжалване



За обиди на длъжностно лице, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 4 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Димитър Димитров – ст. треньор на ПФК "Ботев“ гр. Пловдив със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева



Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.